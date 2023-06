SPELEOLOGIE – LES ABYMES RÉMOISES Rue de l’Ecaille (A proximité de la basilique st Remi) Reims, 10 juin 2023, Reims.

SPELEOLOGIE – LES ABYMES RÉMOISES 10 – 18 juin Rue de l’Ecaille (A proximité de la basilique st Remi) GRATUIT

par l’Association Club de spéléologie Adrénaline

A partir de 3 ans

5 places maximum par créneau

Rendez-vous rue de l’Ecaille

INFORMATIONS IMPORTANTES:

Les inscrits doivent être :

– valides et en bonne condition physique

– capables de monter une échelle verticale de 10 mètres large de 15 cm

– sans pathologie et traitement de types : trouble du comportement, psychologique, épileptique, angoisse, claustrophobie…

Le trou d’accès est de 70cm de diamètre !

Inscriptions :

• en ligne en cliquant ici (à privilégier)

• par téléphone au 03 26 24 50 49 et au 03 26 79 86 23

Nous vous invitons à venir en tenue ne craignant pas la saleté et avec votre bouteille d’eau !

ATTENTION : LA PRESENCE D’UNE PERSONNE MAJEURE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 15 ANS

Rue de l'Ecaille (A proximité de la basilique st Remi) rue fery reims Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T09:00:00+02:00 – 2023-06-10T10:00:00+02:00

2023-06-18T17:00:00+02:00 – 2023-06-18T18:00:00+02:00

spéléologie adrénaline