Un geste pour mon quartier Rue de Lazenay Bourges, 4 octobre 2023, Bourges.

L’association Régie de Quartier – Bourges Régie Services présente sur le Val d’Auron la 7ème édition de : « Un geste pour mon quartier ». Venez participer aux temps forts. Une action ouverte à tous, en partenariat avec la Mission Locale..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 12:00:00. .

Rue de Lazenay

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The Régie de Quartier – Bourges Régie Services association presents the 7th edition of : « Un geste pour mon quartier ». Come and take part in the highlights. Open to all, in partnership with the Mission Locale.

La asociación Régie de Quartier – Bourges Régie Services presenta la 7ª edición de : « Un geste pour mon quartier ». Venga y participe en lo más destacado. Este evento está abierto a todos, en colaboración con la Mission Locale.

Der Verein Régie de Quartier – Bourges Régie Services präsentiert im Val d’Auron die 7. Ausgabe von : « Un geste pour mon quartier » (Eine Geste für mein Viertel). Nehmen Sie an den Höhepunkten teil. Eine Aktion, die allen offen steht, in Partnerschaft mit der Mission Locale.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT BOURGES