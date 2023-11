Ville propre Rue de l’Ave Maria Bonneval, 2 décembre 2023, Bonneval.

Bonneval,Eure-et-Loir

Chaque année, nous profitons de la basse saison pour nettoyer ensemble les fossés d’enceinte, les rues trottoirs, espaces verts pour préserver votre environnement. Rejoignez-nous..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:00:00. EUR.

Rue de l’Ave Maria

Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Every year, we take advantage of the off-season to clean up the surrounding ditches, streets, sidewalks and green spaces to preserve your environment. Come and join us.

Todos los años aprovechamos la temporada baja para limpiar juntos las cunetas, calles, aceras y zonas verdes de los alrededores, con el fin de preservar tu entorno. Ven y únete a nosotros.

Jedes Jahr nutzen wir die Nebensaison, um gemeinsam die Umfassungsgräben, Straßen, Gehwege und Grünflächen zu säubern, um Ihre Umwelt zu schützen. Schließen Sie sich uns an.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT DU BONNEVALAIS