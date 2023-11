SOIRÉE DANSANTE Rue de l’Aumône Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

Seine-Maritime SOIRÉE DANSANTE Rue de l’Aumône Fécamp, 25 novembre 2023, Fécamp. Fécamp,Seine-Maritime Soirée dansante par Latina Active ! Chacha, Tango, Rock, WCS, Salsa, Bachata, Charleston. 31€ de l’apéro au café..

2023-11-25 19:00:00 fin : 2023-11-25 . .

Rue de l’Aumône Salle de l’Union

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Latina Active dance party! Chacha, Tango, Rock, WCS, Salsa, Bachata, Charleston. 31? from aperitif to café. Fiesta de baile Latina Active Chacha, Tango, Rock, WCS, Salsa, Bachata, Charleston. 31? desde el aperitivo hasta el café. Tanzabend von Latina Active! Chacha, Tango, Rock, WCS, Salsa, Bachata, Charleston. 31? vom Aperitif bis zum Café. Mise à jour le 2023-11-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche Détails Catégories d’Évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Rue de l'Aumône Adresse Rue de l'Aumône Salle de l'Union Ville Fécamp Departement Seine-Maritime Lieu Ville Rue de l'Aumône Fécamp latitude longitude 49.7574786;0.381743

Rue de l'Aumône Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/