PETOSSE EN FÊTE Rue de l’Aubrière Petosse, 5 août 2023, Petosse.

Petosse,Vendée

Fête populaire au village de Petosse.

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . .

Rue de l’Aubrière

Petosse 85570 Vendée Pays de la Loire



Folk festival in the village of Petosse

Fiesta popular en el pueblo de Petosse

Volksfest im Dorf Petosse

Mise à jour le 2023-07-10 par Vendée Expansion