THÉÂTRE « DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA ROUTE » Rue de Lattre de Tassigny Chasnais, 18 novembre 2023, Chasnais.

Chasnais,Vendée

À l’invitation de Beaux Gestes de Chasnais, la Cie Mezzo’reilles des Sables-d’Olonne présente « De l’autre côté de la route ».

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Rue de Lattre de Tassigny Salle polyvalente

Chasnais 85400 Vendée Pays de la Loire



At the invitation of Beaux Gestes de Chasnais, Cie Mezzo?reilles from Sables-d’Olonne presents « De l?autre côté de la route »

Invitada por Beaux Gestes de Chasnais, la compañía Mezzo?reilles de Les Sables-d’Olonne presenta « De l’autre côté de la route »

Auf Einladung von Beaux Gestes de Chasnais präsentiert die Cie Mezzo?reilles aus Sables-d’Olonne « De l’autre côté de la route »

