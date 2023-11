CONCERT : GROUPE MESDAMES rue de l’âtre Vigneulles-lès-Hattonchâtel, 1 décembre 2023, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Vigneulles-lès-Hattonchâtel,Meuse

La médiathèque intercommunale vous propose un concert tout en douceur…

Laissez vous charmer par les voix d’Anouck et Juliette du groupe Mesdames ! Devant Fabrice Kieffer à l’accordéon et Olivier Herrmann à la contrebasse, deux voix de femmes s’entremêlent.

Mesdames, c’est un cocktail entre de jolies mélodies et des textes à la fois drôles et sensibles.

Une pop acoustique cadencée, intimiste et colorée.

Date et lieu : RDV à 20h00 / salle Saint Rémi, rue de l’âtre (derrière l’église) à Vigneulles

Tarif : 3 euros par adulte, verre de l’amitié offert !

Inscription obligatoire auprès de la médiathèque : 03 29 89 30 71. Tout public

rue de l’âtre salle Saint Rémi

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est



The intercommunal multimedia library invites you to a gentle concert…

Let yourself be charmed by the voices of Anouck and Juliette from the group Mesdames! In front of Fabrice Kieffer on accordion and Olivier Herrmann on double bass, two women’s voices intermingle.

Mesdames is a cocktail of pretty melodies and funny, sensitive lyrics.

A rhythmic, intimate and colorful acoustic pop.

Date and venue: 8:00 pm / salle Saint Rémi, rue de l’âtre (behind the church) in Vigneulles

Price: 3 euros per adult, with complimentary glass of friendship!

Registration required at the media library: 03 29 89 30 71

La mediateca intermunicipal ofrece un concierto apacible…

Déjese seducir por las voces de Anouck y Juliette del grupo Mesdames Frente a Fabrice Kieffer al acordeón y Olivier Herrmann al contrabajo, dos voces femeninas se entremezclan.

Mesdames es un cóctel de bonitas melodías y letras a la vez divertidas y sensibles.

Un pop acústico rítmico, íntimo y colorista.

Fecha y lugar: 20:00 h / Salle Saint Rémi, rue de l’âtre (detrás de la iglesia) en Vigneulles

Precio: 3 euros por adulto, ¡con bebida gratis!

Inscripción obligatoria en la mediateca: 03 29 89 30 71

Die interkommunale Mediathek bietet Ihnen ein ganz sanftes Konzert an…

Lassen Sie sich von den Stimmen von Anouck und Juliette der Gruppe Mesdames verzaubern! Vor Fabrice Kieffer am Akkordeon und Olivier Herrmann am Kontrabass verschmelzen zwei Frauenstimmen miteinander.

Mesdames ist ein Cocktail aus hübschen Melodien und Texten, die zugleich witzig und sensibel sind.

Ein rhythmischer, intimer und farbenfroher akustischer Pop.

Datum und Ort: RDV um 20.00 Uhr / Salle Saint Rémi, rue de l’âtre (hinter der Kirche) in Vigneulles

Preis: 3 Euro pro Erwachsener, Freundschaftsgetränk wird angeboten!

Anmeldung bei der Mediathek erforderlich: 03 29 89 30 71

