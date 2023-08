Concert jazz de Noël rue de l’Artois Vieux-Thann, 16 décembre 2023, Vieux-Thann.

Vieux-Thann,Haut-Rhin

Par le « Henry’s Big Band » – Venez vous immerger dans l’ambiance feutrée de Noël, version jazzy..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

rue de l’Artois

Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



By « Henry’s Big Band » – Come and immerse yourself in the cozy atmosphere of Christmas, jazzy version.

A cargo de « Henry’s Big Band » – Venga y sumérjase en la acogedora atmósfera de la Navidad, en versión jazzística.

Von der « Henry’s Big Band » – Tauchen Sie ein in die heimelige Weihnachtsstimmung, jazzy version.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay