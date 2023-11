Théâtre : cher trésor rue de l’Artois Thann, 17 novembre 2023, Thann.

Thann,Haut-Rhin

Une comédie dont la morale est que ce n’est pas le fait d’être riche qui compte, mais le fait que les autres vous croient riches ! Découvrez pour la première fois en Alsace cette création de Francis Veber !.

2023-11-17 fin : 2023-11-18 . EUR.

rue de l’Artois

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



A comedy whose moral is that it’s not the fact of being rich that counts, but the fact that other people think you’re rich! Discover this Francis Veber creation for the first time in Alsace!

Una comedia cuya moraleja es que lo importante no es ser rico, sino que los demás piensen que lo eres Descubra esta creación de Francis Veber por primera vez en Alsacia

Eine Komödie mit der Moral, dass es nicht darauf ankommt, reich zu sein, sondern darauf, dass die anderen glauben, dass man reich ist! Entdecken Sie diese Kreation von Francis Veber zum ersten Mal im Elsass!

