ATELIERS DE L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE – NATURE ET COOPÉRATION Rue de Lartigue Saint-Vincent-de-Tyrosse, 17 juillet 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

5 jours d’immersion dans les jardins et la ferme pédagogiques.

2023-07-17 fin : 2023-07-21 16:30:00. .

Rue de Lartigue

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



5 days of immersion in the educational gardens and farm

5 días de inmersión en los jardines educativos y la granja

5 Tage Eintauchen in die pädagogischen Gärten und den Bauernhof

Mise à jour le 2023-07-03 par OTI LAS