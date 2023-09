La Maison des Associations rue de l’Arquebuse, Soissons Soissons Catégories d’Évènement: Aisne

Soissons La Maison des Associations rue de l’Arquebuse, Soissons Soissons, 14 octobre 2023, Soissons. La Maison des Associations 14 et 15 octobre rue de l’Arquebuse, Soissons A deux pas du centre ancien de Soissons, une nouvelle maison a

ouvert ses portes en 2022 pour le bienêtre des associations soissonnaises.

Découverte de l’histoire des lieux et en visite de l’édifice avec l’équipe de

la MDA !

RV à l’entrée de la MDA rue de l’Arquebuse, Soissons rue de l’Arquebuse, Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-15T10:30:00+02:00 – 2023-10-15T11:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Soissons Autres Lieu rue de l'Arquebuse, Soissons Adresse rue de l'Arquebuse, Soissons Ville Soissons Departement Aisne Lieu Ville rue de l'Arquebuse, Soissons Soissons latitude longitude 49.377963;3.331361

rue de l'Arquebuse, Soissons Soissons Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soissons/