Cali en concert Rue de l’Ardoise Avoine, 12 avril 2024, Avoine.

Avoine,Indre-et-Loire

L’occasion pour Cali de revenir sur son premier album ‘L’amour parfait’ (« C’est quand le bonheur », « Elle m’a dit », etc…), de le revisiter avec des amis lumineux croisés sur le chemin.

Vendredi 2024-04-12 20:30:00 fin : 2024-04-12 . 16 EUR.

Rue de l’Ardoise

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



An opportunity for Cali to revisit his first album, L?amour parfait (« C?est quand le bonheur », « Elle m?a dit », etc.), and to revisit it with luminous friends he met along the way

Esta es una oportunidad para que Cali revisite su primer álbum, L’amour parfait (« C’est quand le bonheur », « Elle m’a dit », etc.), para revisitarlo con algunos de los luminosos amigos que ha conocido por el camino

Cali hat sein erstes Album L’amour parfait (C’est quand le bonheur », Elle m’a dit », etc.) noch einmal mit leuchtenden Freunden, die er auf seinem Weg getroffen hat, durchgespielt

Mise à jour le 2023-10-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme