Fred Radix – La claque Rue de l’Ardoise Avoine, 15 mars 2024, Avoine.

Avoine,Indre-et-Loire

Après « Le Siffleur » et ses 600 représentations, Fred Radix revient avec un nouveau spectacle qui s’empare d’un sujet et d’un personnage qui ont marqué l’histoire du théâtre et les traite avec humour, musicalité et décalage historique..

Vendredi 2024-03-15 20:30:00 fin : 2024-03-15 . 18 EUR.

Rue de l’Ardoise

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



After « Le Siffleur » and its 600 performances, Fred Radix returns with a new show that takes a subject and a character that have marked the history of theater, and treats them with humor, musicality and a historical shift.

Tras « Le Siffleur » y sus 600 representaciones, Fred Radix regresa con un nuevo espectáculo que toma un tema y un personaje que han marcado la historia del teatro y los trata con humor, musicalidad y un giro histórico.

Nach « Le Siffleur » und seinen 600 Aufführungen kehrt Fred Radix mit einem neuen Stück zurück. Er greift ein Thema und eine Figur auf, die die Theatergeschichte geprägt haben, und behandelt sie mit Humor, Musikalität und historischer Verschiebung.

Mise à jour le 2023-10-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme