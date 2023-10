Orchestre symphonique RCVL de Tours Rue de l’Ardoise Avoine, 12 février 2024, Avoine.

Avoine,Indre-et-Loire

Le concert de l’Orchestre Symphonique de la Région Centre Val de Loire – Tours est un grand classique de la saison culturelle d’Avoine. Vous retrouverez ainsi la formation au complet pour un concert symphonique accompagné de ces deux solistes..

Lundi 2024-02-12 20:30:00 fin : 2024-02-12 . 16 EUR.

Rue de l’Ardoise

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The concert by the Orchestre Symphonique de la Région Centre Val de Loire ? Tours is a classic in Avoine?s cultural season. The full orchestra is back for a symphonic concert, accompanied by two soloists.

El concierto de la Orchestre Symphonique de la Région Centre Val de Loire ? Tours es uno de los clásicos de la temporada cultural de Avoine. La orquesta al completo ofrecerá un concierto sinfónico, acompañada por dos solistas.

Das Konzert des Symphonieorchesters der Region Centre Val de Loire ? Tours ist ein Klassiker in der Kultursaison von Avoine. Sie werden also das gesamte Orchester für ein Symphoniekonzert mit den beiden Solisten wiedersehen.

Mise à jour le 2023-10-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme