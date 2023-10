La canne à swing Rue de l’Ardoise Avoine, 2 février 2024, Avoine.

Avoine,Indre-et-Loire

La Canne à Swing, c’est avant tout quatre musiciens tourangeaux : Kevin Goubern, Laurent Blet, Alexandre Voisin et Éric Duverger, passionnés parle swing. Cette formation possède une solide expérience scénique (plus de 600 concerts en dix ans).

Vendredi 2024-02-02 20:30:00 fin : 2024-02-02 . EUR.

Rue de l’Ardoise

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



La Canne à Swing is first and foremost four musicians from Touraine: Kevin Goubern, Laurent Blet, Alexandre Voisin and Éric Duverger, all passionate about swing. The group boasts solid stage experience (more than 600 concerts in ten years)

La Canne à Swing está formada ante todo por cuatro músicos de Touraine: Kevin Goubern, Laurent Blet, Alexandre Voisin y Éric Duverger, apasionados del swing. El grupo cuenta con una gran experiencia en los escenarios (más de 600 conciertos en diez años)

La Canne à Swing, das sind vor allem vier Musiker aus Tours: Kevin Goubern, Laurent Blet, Alexandre Voisin und Éric Duverger, die leidenschaftlich gerne Swing spielen. Diese Formation verfügt über eine solide Bühnenerfahrung (mehr als 600 Konzerte in zehn Jahren)

Mise à jour le 2023-10-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme