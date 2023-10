Concert Karpatt Rue de l’Ardoise Avoine, 20 janvier 2024, Avoine.

Avoine,Indre-et-Loire

Il n’y a pas de frontières dans les musiques de Karpatt qui compose au gré des envies et des voyages. Ils nous avaient emmené à Valparaiso, au Chili en 2019. En mars 2020 , une escale obligatoire, à la maison, pour le monde entier..

Samedi 2024-01-20 20:30:00 fin : 2024-01-20 . 18 EUR.

Rue de l’Ardoise

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



There are no borders in the music of Karpatt, who compose according to their desires and travels. In 2019, they took us to Valparaiso, Chile. In March 2020, a mandatory stopover at home, for the whole world.

No hay fronteras en la música de Karpatt, que componen según sus deseos y viajes. En 2019 nos llevaron a Valparaíso, Chile. En marzo de 2020, una escala obligatoria, en casa, para el mundo entero.

In der Musik von Karpatt, die nach Lust und Laune und auf Reisen komponiert, gibt es keine Grenzen. Sie hatten uns 2019 nach Valparaiso in Chile gebracht. Im März 2020 gibt es einen obligatorischen Zwischenstopp zu Hause für die ganze Welt.

Mise à jour le 2023-10-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme