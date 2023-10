Théatre Blønd and Blönd and Blónd Rue de l’Ardoise Avoine, 10 novembre 2023, Avoine.

Avoine,Indre-et-Loire

Tø, Glär et Mår sont des suédois comblés. Leur spectacle « Hømåj à la chønson française » a rencontré le succès aux six coins de l’Hexagone, ils ont réalisé leur rêve : offrir au public de France et de Navarro d’entendre différemment le répertoire de la chanson populaire pour mieux la redécouvrir..

Vendredi 2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . 16 EUR.

Rue de l’Ardoise

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Tø, Glär and Mår are happy Swedes. Their show « Hømåj à la chønson française » (Hømåj to the French Chønson) has been a success in all six corners of France, and they have fulfilled their dream of offering audiences in France and Navarro a new way of hearing and rediscovering the popular chanson repertoire.

Tø, Glär y Mår son suecos felices. Su espectáculo « Hømåj à la chønson française » fue un éxito en los seis rincones de Francia, y han hecho realidad su sueño: ofrecer al público de Francia y Navarro una nueva forma de escuchar y redescubrir el repertorio de la canción popular.

Tø, Glär und Mår sind glückliche Schweden. Ihre Show « Hømåj à la chønson française » war in ganz Frankreich ein Erfolg, und sie haben ihren Traum verwirklicht: dem Publikum in Frankreich und Navarro die Möglichkeit zu geben, das Repertoire des Volksliedes anders zu hören und es so neu zu entdecken.

