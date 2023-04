Vide-greniers Rue de l’ancienne gare Vienne-en-val Catégorie d’Évènement: Vienne-en-val

Vide-greniers Rue de l’ancienne gare, 4 juin 2023, Vienne-en-val. Vide-greniers Dimanche 4 juin, 07h30 Rue de l’ancienne gare Voir http://les-kids-viennois.e-monsite.com Restauration et buvette sur place. Inscriptions jusqu’au 20 mai Rue de l’ancienne gare Rue de l’ancienne gare, Vienne-en-val Vienne-en-val [{« type »: « link », « value »: « http://les-kids-viennois.e-monsite.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T07:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00

2023-06-04T07:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 FMACEN045V504U8G ©pixabay

Détails Catégorie d’Évènement: Vienne-en-val Autres Lieu Rue de l'ancienne gare Adresse Rue de l'ancienne gare, Vienne-en-val Ville Vienne-en-val Lieu Ville Rue de l'ancienne gare Vienne-en-val

Rue de l'ancienne gare Vienne-en-val https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vienne-en-val/

Vide-greniers Rue de l’ancienne gare 2023-06-04 was last modified: by Vide-greniers Rue de l’ancienne gare Rue de l'ancienne gare 4 juin 2023 Rue de l'ancienne gare Vienne-en-val Vienne-en-val

Vienne-en-val