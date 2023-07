Visite des fouilles de l’agglomération de Mougon Rue de l’Ancienne Église Crouzilles, 13 juillet 2023, Crouzilles.

Crouzilles,Indre-et-Loire

Depuis l’été dernier, les fouilles archéologiques du village de potiers gallo-romain de Mougon permettent d’enrichir considérablement nos connaissances sur ce site majeur de la cité des Turons. Venez découvrir le travail des archéologues et les vestiges mis au jour..

Jeudi 2023-07-13 15:00:00 fin : 2023-07-13 17:00:00. 2.5 EUR.

Rue de l’Ancienne Église

Crouzilles 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Since last summer, archaeological excavations at the Gallo-Roman pottery village of Mougon have considerably enriched our knowledge of this major site in the city of Les Turons. Come and discover the work of the archaeologists and the remains unearthed.

Desde el verano pasado, las excavaciones arqueológicas en el poblado alfarero galo-romano de Mougon han contribuido considerablemente al conocimiento de este importante yacimiento de la ciudad de Les Turons. Venga a descubrir el trabajo de los arqueólogos y los vestigios descubiertos.

Seit dem letzten Sommer haben die archäologischen Ausgrabungen des gallorömischen Töpferdorfes Mougon unser Wissen über diesen wichtigen Ort der Stadt der Turonen erheblich erweitert. Erfahren Sie mehr über die Arbeit der Archäologen und die freigelegten Überreste.

Mise à jour le 2023-06-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme