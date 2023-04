VIDE GRENIER Rue de l’ancienne école Brouvelieures Brouvelieures Catégories d’Évènement: Brouvelieures

Vosges Brouvelieures . Le vide-greniers se déroulera au centre de Brouvelieures. Ouvert au public à partir de 7h30 le matin jusqu’à 18h00.Petite restauration et buvette sur place

Pour les exposants il sera mis à votre disposition un emplacement de 5 mètres pour la somme de 10 €, il est compris 1 seul véhicule par inscription (long maxi du véhicule 5ml)

2€ par mètre supplémentaire. Installation à partir de 6h. +33 6 77 82 30 28 Les Scouchous

