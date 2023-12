Super loto Rue de l’Ancien Château Saint-Pardoux-le-Lac, 25 février 2024, Saint-Pardoux-le-Lac.

Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 13:00:00

fin : 2024-02-25 20:00:00

Venez passer une après-midi de jeu et tentez de remporter l’une des nombreuses cartes cadeaux mises en jeu. Participez aussi à la partie surprise, au bingo, à la tombola. Les enfants ne sont pas oubliés avec une partie qui leur est réservée. Pensez à réserver votre place !.

Rue de l’Ancien Château Salle des fêtes

Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Pays du Haut Limousin