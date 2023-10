Vide ta chambre Rue de l’Ancien Abreuvoir Saint-Sornin-Leulac, 12 novembre 2023, Saint-Sornin-Leulac.

Saint-Sornin-Leulac,Haute-Vienne

Besoin de faire du vide dans les armoires et coffres à jouets de vos enfants ? C’est le bon moment ! Venez proposer à la vente les jouets, articles de puériculture et vêtement jusqu’au 16 ans inutilisés et faire des heureux ! L’argent récolté par le Rassemblement des Parents d’Elèves de Saint Sornin Leulac / Saint Amand Magnazeix sera utilisé pour les élèves du RPI. Pensez à vous inscrire si vous voulez faire partie des vendeurs..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. EUR.

Rue de l’Ancien Abreuvoir Salle polyvalente

Saint-Sornin-Leulac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Need to clear out your children’s cupboards and toy boxes? Now’s the time! Come and sell your unused toys, childcare articles and clothing up to the age of 16, and make someone very happy! The money raised by the Rassemblement des Parents d’Elèves de Saint Sornin Leulac / Saint Amand Magnazeix will be used for the children of the RPI. Don’t forget to sign up if you want to be one of the sellers.

¿Necesita vaciar los armarios y cajas de juguetes de sus hijos? ¡Ha llegado el momento! Venga a vender los juguetes, artículos de puericultura y ropa que no utilice hasta los 16 años y obtenga beneficios El dinero recaudado por la Rassemblement des Parents d’Elèves de Saint Sornin Leulac / Saint Amand Magnazeix se destinará a los niños de la RPI. No olvides inscribirte si quieres ser uno de los vendedores.

Müssen Sie die Schränke und Spielzeugkisten Ihrer Kinder ausmisten? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt! Bieten Sie ungenutztes Spielzeug, Babyartikel und Kleidung bis 16 Jahre zum Verkauf an und machen Sie viele Menschen glücklich! Das vom Rassemblement des Parents d’Elèves de Saint Sornin Leulac / Saint Amand Magnazeix gesammelte Geld wird für die Schülerinnen und Schüler des RPI verwendet. Denken Sie daran, sich anzumelden, wenn Sie zu den Verkäufern gehören möchten.

