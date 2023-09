TOUJOURS – TRJHOU Rue de l’An VI Chaillé-les-Marais, 7 octobre 2023, Chaillé-les-Marais.

Chaillé-les-Marais,Vendée

Quand la rencontre se fait spectacle … Une histoire de vie en théâtre et musique. TRJHOU c’est avant tout de l’humain, un témoignage pour transmettre…. se souvenir d’où l’on vient pour aller vers un ailleurs..

Rue de l’An VI Salle du Pré Vert

Chaillé-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire



When the encounter becomes a show… A life story in theater and music. TRJHOU is above all human, a testimony to transmit…. remember where we come from to go elsewhere.

Cuando el encuentro se convierte en espectáculo… Una historia de vida en teatro y música. TRJHOU es ante todo una historia humana, un testamento para transmitir…. recuerda de dónde vienes para poder ir a otro lugar.

Wenn die Begegnung zum Spektakel wird … Eine Lebensgeschichte in Theater und Musik. TRJHOU ist vor allem menschlich, ein Zeugnis, um zu vermitteln…. sich daran zu erinnern, woher man kommt, um in ein anderes Land zu gehen.

