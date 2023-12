Concert annuel de l’orchestre d’Harmonie Vogesia rue de l’Amitié Krautergersheim, 27 janvier 2024, Krautergersheim.

Krautergersheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27

Jean-Claude Stoeffler et ses musiciens interprètent des musiques de films d’animations. Avec également Corinne Guth au chant, l’orchestre des jeunes de LAMIKALE et en 2è partie l’orchestre d’harmonie Echo de Baldenheim..

Jean-Claude Stoeffler et ses musiciens interprètent des musiques de films d’animations. Avec également Corinne Guth au chant, l’orchestre des jeunes de LAMIKALE et en 2è partie l’orchestre d’harmonie Echo de Baldenheim.

Pour débuter la soirée, vous pourrez applaudir et encourager l’orchestre des jeunes LAMIKALE dirigé par Philippe Graff.

Jean-Claude Stoeffler montera ensuite sur scène avec l’ensemble des musiciens de l’harmonie VOGESIA pour vous emmener dans l’univers des films d’animation. Vous apprécierez des extraits musicaux d’Avatar, Encanto, Tarzan et bien d’autres encore…Corinne Guth la chanteuse de l’orchestre, apportera une note de charme et vous séduira dans des pièces arrangées par Sylvain Dedenon.

Pour la deuxième partie du concert, laissez-vous surprendre par l’orchestre d’harmonie Echo de Baldenheim sous la baguette de leur chef, Guy Arlt.

Billetterie et petite restauration sur place. Placement libre.

Renseignements Christine Andres au 06 80 55 82 64.

EUR.

rue de l’Amitié

Krautergersheim 67880 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-11 par Office de tourisme d’Obernai