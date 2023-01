Braderie 11 juillet 2023 Rue de l’Alma Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Braderie 11 juillet 2023 Rue de l’Alma, 11 juillet 2023, Roubaix. Braderie 11 juillet 2023 Mardi 11 juillet, 08h00 Rue de l’Alma

Gratuit

Braderie-brocante Rue de l’Alma rue de l’Alma, 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Rue de l’Alma (de la rue de Tourcoing à la rue Emile Moreau), rue de France (entre la rue Jacquard et la rue de l’Alma) et rue du Fontenoy (entre la rue de l’Alma et la rue de la Lys).

Contact inscription (du 04/06/23 au 06/07/23) :

Djamal ROUIBI

132 rue de l’Alma

06 13 71 60 45

Monsieur TANIK : 06 41 74 86 84 / mret4@hotmail.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T08:00:00+02:00

2023-07-11T17:00:00+02:00 Anaïs Gadeau

