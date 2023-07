Visite de la fabrique d’andouille de Vire Asselot Rue de l’Allière Vire Normandie, 9 août 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

La fabrique de véritable andouille de Vire, Asselot, propose une visite de son entreprise pour découvrir la fabrication de la célèbre spécialité. gratuit et sans réservation..

2023-08-09 15:00:00 fin : 2023-08-09 16:00:00. .

Rue de l’Allière

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Asselot, the maker of genuine Vire andouille sausages, is offering a tour of its factory to discover how the famous specialty is made. free, no reservation required.

Asselot, el fabricante de las auténticas salchichas andouille de Vire, ofrece una visita guiada por sus instalaciones para descubrir cómo se elabora esta famosa especialidad. Gratuita, sin reserva previa.

Asselot, die Fabrik für echte Andouille de Vire, bietet eine Besichtigung ihres Unternehmens an, um die Herstellung der berühmten Spezialität kennenzulernen. kostenlos und ohne Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Attitude Manche