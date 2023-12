La rue est à Nous, spéciale « 10 ans du vélo » Rue de l’Aiguillon Arcachon Catégories d’Évènement: Arcachon

Début : 2024-02-10 11:00:00

fin : 2024-02-10 17:00:00 Animations, initiations et démonstrations seront les mots clés de cette journée. Venez avec vos vélos, trottinettes… et place aux jeux, aux animations et au partage!! Informations à venir….

Rue de l’Aiguillon

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

