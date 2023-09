La rue est à nous Rue de l’Aiguillon Arcachon, 14 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Samedi 14 octobre de 11h à 17h, venez découvrir la deuxième édition de » La rue est à nous » à l’Aiguillon.

Animations, initiations et démonstrations seront les mots clés de cette journée.

Venez avec vos vélos, trottinettes… et place aux jeux, aux animations et au partage!!

Programme à venir..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

Rue de l’Aiguillon

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Saturday October 14 from 11am to 5pm, come and discover the second edition of « La rue est à nous » in l’Aiguillon.

Animations, initiations and demonstrations will be the key words of this day.

Bring your bikes, scooters… and join in the fun and games!

Program to come.

El sábado 14 de octubre, de 11.00 a 17.00 horas, venga a descubrir la segunda edición de « La rue est à nous » en l’Aiguillon.

Animaciones, iniciaciones y demostraciones serán las palabras clave de esta jornada.

Traiga sus bicicletas, patinetes, etc. y únase a la diversión, los juegos y el intercambio

Programa en preparación.

Am Samstag, den 14. Oktober von 11 bis 17 Uhr können Sie in L’Aiguillon die zweite Ausgabe von « La rue est à nous » (Die Straße gehört uns) erleben.

Animationen, Einführungen und Vorführungen werden die Schlüsselwörter dieses Tages sein.

Kommen Sie mit Ihren Fahrrädern, Rollern… und machen Sie Platz für Spiele, Animationen und zum Teilen!

Programm folgt.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Arcachon