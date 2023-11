Concert de l’Atelier Musical de l’Oise Rue de l’Aigle Choisy-au-Bac, 19 novembre 2023, Choisy-au-Bac.

Choisy-au-Bac,Oise

Concert de la chorale adultes accompagnée de professeurs de l’Atelier musical de l’Oise..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. 0 .

Rue de l’Aigle

Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France



Concert by the adult choir accompanied by teachers from the Atelier musical de l’Oise.

Concierto del coro de adultos acompañado por profesores del Atelier musical de l’Oise.

Konzert des Erwachsenenchors, der von Lehrern des Atelier musical de l’Oise begleitet wird.

Mise à jour le 2023-11-16 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme