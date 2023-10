Exposition de champignons Rue de l’Agriculture Neuvic, 18 octobre 2023, Neuvic.

Neuvic,Corrèze

Les étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature du Lycée Henri Queuille de Neuvic vous invitent à venir découvrir l’exposition sur les champignons

ouverte au public. Salle du Cercle..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 17:00:00. .

Rue de l’Agriculture

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



BTS Nature Management and Protection students from the Lycée Henri Queuille in Neuvic invite you to discover the mushroom exhibition

open to the public. Salle du Cercle.

Los alumnos del BTS de Gestión y Protección de la Naturaleza del Liceo Henri Queuille de Neuvic le invitan a descubrir la exposición sobre las setas

abierta al público. Sala del Círculo.

Die Schüler des BTS Gestion et Protection de la Nature des Lycée Henri Queuille in Neuvic laden Sie ein, die Ausstellung über Pilze zu besuchen

die für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Salle du Cercle.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze