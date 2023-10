MARCHÉ DE NOËL Rue de l’affenage Padern, 17 décembre 2023, Padern.

Padern,Aude

Marché de Noël d’artisans locaux dans le village, chorale et visite du père Noël ! Snacking dans le village..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 16:00:00. .

Rue de l’affenage

Padern 11350 Aude Occitanie



Christmas market with local craftsmen in the village, choir and a visit from Santa Claus! Snacking in the village.

Mercado de Navidad con artesanos locales en el pueblo, coro y visita de Papá Noel Cafetería en el pueblo.

Weihnachtsmarkt mit lokalen Handwerkern im Dorf, Chor und Besuch des Weihnachtsmanns! Imbiss im Dorf.

Mise à jour le 2023-10-25 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières & Salanque