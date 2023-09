PORTES OUVERTES – AÉRODROME RENÉ FONCK Rue de l’aérodrome Remomeix, 23 septembre 2023, Remomeix.

Remomeix,Vosges

Vol Découverte ULM et avion. Exposition d’aéronefs. Simulateur de vol. Restauration. Concert gratuit « Buddy’s Cab » le samedi à 18h30.. Tout public

Samedi 2023-09-23 09:00:00 fin : 2023-09-24 19:00:00. 0 EUR.

Rue de l’aérodrome

Remomeix 88100 Vosges Grand Est



ULM and airplane discovery flights. Aircraft exhibition. Flight simulator. Catering. Free « Buddy’s Cab » concert on Saturday at 6:30pm.

Vuelos de descubrimiento de ultraligeros y aviones. Exposición de aviones. Simulador de vuelo. Restauración. Concierto gratuito de « Buddy’s Cab » el sábado a las 18.30 h.

Entdeckungsflug ULM und Flugzeug. Ausstellung von Flugzeugen. Simulator für den Flug. Verpflegung. Gratiskonzert « Buddy’s Cab » am Samstag um 18.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT SAINT DIE DES VOSGES