Je crois que j'ai vu… une Rosalie des Alpes
Sortie guidée
Mercredi 12 juillet, de 13h30 à 16h, à Bouaye
Réservation : rnn.grandlieu@snpn.fr / 02 40 32 62 81

Profitez d'une sortie nature active dans la forêt et les prairies humides qui bordent le nord du lac de Grand-Lieu pour rechercher sur les vieux arbres, un insecte méconnu localement, la Rosalie des Alpes. Participez ainsi à l'enquête nationale menée par l'OPIE (Office Pour les Insectes et leur Environnement) destinée à améliorer la connaissance sur la répartition de ce grand longicorne bleu velouté qui émerge du bois par de chaudes journées de juillet. Guidé par Christelle PRIOT, médiatrice de la Réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu

