Loto de l’USCH (Union Sportive et Culturelle Hourtin) Rue de Lachanau Hourtin Catégories d’Évènement: Gironde

Hourtin Loto de l’USCH (Union Sportive et Culturelle Hourtin) Rue de Lachanau Hourtin, 16 mars 2024, Hourtin. Hourtin Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:30:00

fin : 2024-03-16 Organisé par l’USCH Tarifs : 2,00 € le carton – 10 cartons achetés, le 11ème offert Buvette et petite restauration sur place Salle des fêtes – Hourtin port.

Organisé par l’USCH Tarifs : 2,00 € le carton – 10 cartons achetés, le 11ème offert Buvette et petite restauration sur place Salle des fêtes – Hourtin port

Organisé par l’USCH Tarifs : 2,00 € le carton – 10 cartons achetés, le 11ème offert Buvette et petite restauration sur place Salle des fêtes – Hourtin port .

Rue de Lachanau Salle des fêtes

Hourtin 33990 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-22 par OT Médoc Atlantique Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Hourtin Autres Code postal 33990 Lieu Rue de Lachanau Adresse Rue de Lachanau Salle des fêtes Ville Hourtin Departement Gironde Lieu Ville Rue de Lachanau Hourtin Latitude 45.182619 Longitude -1.060472 latitude longitude 45.182619;-1.060472

Rue de Lachanau Hourtin Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hourtin/