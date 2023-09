Patinoire à Hourtin Rue de Lachanau Hourtin, 15 décembre 2023, Hourtin.

Hourtin,Gironde

Ouvert de 10 h à 13 h et de 15 h à 21 h sauf les 24 et 25 décembre

Les patins vont du 25 au 47

Pour les pointures en dessous prévoir baskets pour les patinettes

Carte bleue et espèces

3 € pour 30 mn.

2023-12-15 fin : 2024-01-07 21:00:00. .

Rue de Lachanau Salle des fêtes

Hourtin 33990 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Open from 10 a.m. to 1 p.m. and from 3 p.m. to 9 p.m. except December 24 and 25

Skates go from 25 to 47

For sizes below, please bring sneakers for the skates

Credit card and cash?

3 ? for 30 minutes

Abierto de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 21.00, excepto los días 24 y 25 de diciembre

Patines de 25 a 47

Para las tallas inferiores a éstas, se ruega traer zapatillas para los patines

¿Tarjeta de crédito y efectivo?

3€ durante 30 minutos

Geöffnet von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 15:00 bis 21:00 Uhr außer am 24. und 25. Dezember

Die Schlittschuhe passen von Größe 25 bis 47

Bei kleineren Größen sind Turnschuhe für die Schlittschuhe erforderlich

Kreditkarte und Bargeld?

3 ? für 30 Minuten

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Médoc Atlantique