Soirée garbure et ambiance musicale Rue de Lachanau Hourtin, 8 décembre 2023, Hourtin.

Hourtin,Gironde

Organisée par le club de marche « les Hourtin’errants » de l’USCH. Petite restauration, vente de boissons. Participation 5€ (pour les non marcheurs)..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Rue de Lachanau Salle des fêtes

Hourtin 33990 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Organised by the walking club « les Hourtin’errants » of the USCH. Food and drink available. Participation 5€ (for non walkers).

Organizado por el club de senderismo « les Hourtin’errants » de la USCH. Comida y bebida disponibles. Participación 5? (para los no caminantes).

Organisiert vom Wanderverein « les Hourtin’errants » des USCH. Kleine Restauration, Verkauf von Getränken. Teilnahme 5€ (für Nicht-Wanderer).

Mise à jour le 2023-09-12 par OT Médoc Atlantique