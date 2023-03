Fête de la mer et des littoraux Rue de l’abri des Flots Le Vivier-sur-Mer Le Vivier-sur-Mer Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Le Vivier-sur-Mer . 3 jours de fête et de rencontres, d’actions et de mobilisations citoyennes, de découverte d’activités professionnelles et culturelles. A travers plusieurs animations (expositions, concerts…), l’objectif de ces journées est de favoriser la protection et la valorisation du patrimoine marin et littoral ainsi que de mettre en valeur l’économie bleue.

Inauguration du concours photo « hors les murs » Organisée par la Mairie de Vivier-sur-Mer et le Comité des Fêtes de la ville en partenariat avec les professionnels de la conchyliculture.

