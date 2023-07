APERITIFS DINATOIRES Rue de l’Abreuvoir Ceyras, 4 juillet 2023, Ceyras.

Ceyras,Hérault

Julien vous accueille pour vous raconter ses vins. Une prestation accompagnée de produits locaux, charcuterie, fromage de chèvre, pain et pizza..

2023-07-04 19:00:00 fin : 2023-07-04 22:30:00. EUR.

Rue de l’Abreuvoir

Ceyras 34800 Hérault Occitanie



Julien welcomes you to tell you all about his wines. The service is accompanied by local produce, charcuterie, goat’s cheese, bread and pizza.

Julien le da la bienvenida para contarle todo sobre sus vinos. El servicio se acompaña de productos locales, charcutería, queso de cabra, pan y pizza.

Julien empfängt Sie, um Ihnen von seinen Weinen zu erzählen. Eine Leistung, die von lokalen Produkten begleitet wird, Wurstwaren, Ziegenkäse, Brot und Pizza.

Mise à jour le 2023-06-19 par OT DU CLERMONTAIS