47ème exposition de peinture, sculpture et arts graphiques Rue de Laborde La Ferté-Vidame, 5 août 2023, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

Cette exposition proposée par l’association depuis 1978, ouvre ses portes chaque année pour deux semaines pour couvrir le 15 août. Elle accueille professionnels et amateurs, artistes en herbe ou aguerris..

Dimanche 2023-08-05 10:00:00 fin : 2023-08-15 18:00:00. EUR.

Rue de Laborde

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



This exhibition, proposed by the association since 1978, opens its doors every year for two weeks to cover August 15. It welcomes professionals and amateurs, budding and seasoned artists alike.

Esta exposición, organizada por la asociación desde 1978, abre sus puertas cada año durante quince días para cubrir el 15 de agosto. Acoge por igual a profesionales y aficionados, artistas en ciernes y experimentados.

Diese Ausstellung, die seit 1978 von der Vereinigung angeboten wird, öffnet ihre Türen jedes Jahr für zwei Wochen, um den 15. August abzudecken. Sie wird von Profis und Amateuren, angehenden oder erfahrenen Künstlern besucht.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT DU PERCHE