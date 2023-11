CONCERT AVEC « BLACK COFFEE » Rue de l’Abeouradou Salle Multi-activités Murviel-lès-Béziers Catégories d’Évènement: Hérault

Murviel-lès-Béziers CONCERT AVEC « BLACK COFFEE » Rue de l’Abeouradou Salle Multi-activités Murviel-lès-Béziers, 17 novembre 2023, Murviel-lès-Béziers. Murviel-lès-Béziers,Hérault LabelZbrouf présente « BLACK COFFEE », ambiance café-concert.

2023-11-17 20:30:00 fin : 2023-11-17 . EUR.

Rue de l’Abeouradou

Salle Multi-activités

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



LabelZbrouf presents « BLACK COFFEE », a café-concert atmosphere LabelZbrouf presenta « BLACK COFFEE », una atmósfera de café-concierto LabelZbrouf präsentiert « BLACK COFFEE », Café-Konzert-Atmosphäre Mise à jour le 2023-10-30 par OT AVANT-MONTS Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Murviel-lès-Béziers Autres Lieu Rue de l'Abeouradou Salle Multi-activités Adresse Rue de l'Abeouradou Salle Multi-activités Ville Murviel-lès-Béziers Departement Hérault Lieu Ville Rue de l'Abeouradou Salle Multi-activités Murviel-lès-Béziers latitude longitude 43.4427183;3.14891964

Rue de l'Abeouradou Salle Multi-activités Murviel-lès-Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/murviel-les-beziers/