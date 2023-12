LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers, 21 mars 2024, Murviel-lès-Béziers.

Murviel-lès-Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21

La Fête du court métrage à 20h30 à la salle multi-activités. C’ est un évènement national, née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête. Une sélection de court-métrages sera proposée lors de cette soirée exceptionnelle et gratuite. Gratuit – Entrée libre.

Rue de l’Abeouradou

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



