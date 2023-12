PASS’ TON BAFA ! Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers Catégories d’Évènement: Hérault

Murviel-lès-Béziers PASS’ TON BAFA ! Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers, 18 février 2024, Murviel-lès-Béziers. Murviel-lès-Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18

fin : 2024-02-25 La Communauté de communes les Avant-Monts, en partenariat avec les CEMEA Occitanie, propose une formation générale BAFA, accessible dès 16 ans, à la salle Multi-activités. L’intégralité de la formation sera dispensée à Murviel les Béziers. Le coût s’élève à 355€ pour les jeunes résidant sur le territoire de la Communauté de Communes (395€ pour les jeunes hors territoire). Sur inscription..

La Communauté de communes les Avant-Monts, en partenariat avec les CEMEA Occitanie, propose une formation générale BAFA, accessible dès 16 ans, à la salle Multi-activités. L'intégralité de la formation sera dispensée. Le coût s'élève à 355€ pour les jeunes résidant sur le territoire de la Communauté de Communes (395€ pour les jeunes hors territoire). Formation en externe, prévoir un déjeuner le midi. L'inscription est ouverte jusqu'au 13 février 2024.

Rue de l’Abeouradou

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie

