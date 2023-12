LES HIVERNALES DU RIRE ET DU VIN – LE NECTAR DES DIEUX Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers, 10 février 2024, Murviel-lès-Béziers.

Murviel-lès-Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 21:00:00

fin : 2024-02-10

Spectacle « Le Nectar des Dieux » à 21h à la salle Multi-activités. Une histoire du vin, sans gueule de bois ! Comédie d’un nouveau genre, Le Nectar des Dieux est une invitation au partage, de bouteilles et de savoir. Deux hommes nous racontent le vin et ce qu’il raconte de nous.

Soirée en présence d’un vigneron du territoire. Tarif: 12€/ Réduit : 5€ / 60€ les 6 spectacles. Sur réservation.

Rue de l’Abeouradou

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT AVANT-MONTS