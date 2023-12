LES HIVERNALES DU RIRE ET DU VIN – SI DEVOS M’ÉTAIT CONTÉ Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers Catégories d’Évènement: Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 21:00:00

fin : 2024-02-09 « Si Devos m’était conté » à 21h à la salle Multi-activités.

Angel Ramos Sanchez est un grand admirateur du « joueur de mots » mais il ne lui ressemble en rien. Plutôt menu et discret. En se réappropriant les textes du grand Raymond, l’artiste lui rend hommage pour ne pas trahir l’esprit. Soirée en présence du Domaine Lanye Barrac. Tarif: 12€/ Réduit : 5€ / 60€ les 6 spectacles. Sur réservation.

Rue de l’Abeouradou

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie

