FAMILLE(S) EN FÊTE – SE RETROUVER ET SE RENCONTRER Rue de l’Abeouradou Murviel-lès-Béziers, 26 août 2023, Murviel-lès-Béziers.

Murviel-lès-Béziers,Hérault

Proposée et animée par les équipes des services Petite Enfance et Jeunesse ainsi que leurs partenaires, « Familles en Fête! » est une belle mobilisation d’énergie collective pour un temps fort estival dédié à la petite enfance, la jeunesse et les familles de 9h à 17h à la salle Multi-activités. Un florilège d’activités : cirque, théâtre, jeux, éveil musical, ateliers cuisine, etc…Sur inscription..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . .

Rue de l’Abeouradou

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Produced and run by the Early Childhood and Youth Services teams and their partners, « Familles en Fête! » is a great mobilization of collective energy for a summer highlight dedicated to early childhood, youth and families, from 9 a.m. to 5 p.m. at the Salle Multi-activités. A wide range of activities: circus, theater, games, musical awakening, cooking workshops, etc. Registration required.

Organizado y animado por los equipos de los Servicios a la Primera Infancia y a la Juventud y sus socios, « ¡Familles en Fête! » es una excelente forma de movilizar la energía colectiva para un momento culminante del verano dedicado a la primera infancia, la juventud y las familias, de 9.00 a 17.00 h en el Pabellón de Actividades Múltiples. Un sinfín de actividades: circo, teatro, juegos, educación

Das von den Teams der Abteilungen für Kinder- und Jugendarbeit und ihren Partnern organisierte und durchgeführte Familienfest ist eine schöne Mobilisierung der kollektiven Energie für eine sommerliche Veranstaltung für Kinder, Jugendliche und Familien, die von 9 bis 17 Uhr in der Multi-Aktivitätshalle stattfindet. Eine Fülle von Aktivitäten: Zirkus, Theater, Spiele, musikalische Früherziehung, Koc

Mise à jour le 2023-07-10 par OT AVANT-MONTS