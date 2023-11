Messe de Noël des enfants rue de l’Abbé Simon Lapoutroie, 24 décembre 2023, Lapoutroie.

Lapoutroie,Haut-Rhin

Jolie petite messe de Noël pour les familles autour de la crèche, en cette veille de Noël..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 11:30:00. EUR.

rue de l’Abbé Simon

Lapoutroie 68240 Haut-Rhin Grand Est



Nice little Christmas mass for families around the crib on Christmas Eve.

Una pequeña y encantadora misa de Navidad para las familias alrededor de la cuna en Nochebuena.

Netter kleiner Weihnachtsgottesdienst für Familien rund um die Krippe an diesem Heiligabend.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg