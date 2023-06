CONCERT DE L’ENSEMBLE DE CORDES ‘I MUSICI GIOVANI’ rue de l’Abbé Delhotel Avioth, 13 août 2023, Avioth.

Avioth,Meuse

Concert de l’ensemble de cordes « I Musici Giovani » le dimanche 13 août à 16h à Avioth

L’ensemble de cordes « I Musici Giovani », c’est 12 jeunes musiciens talentueux de 15 à 20 ans qui font partie du plus grand et du plus ancien orchestre de jeunes en Europe VHJO à La Haye aux Pays-Bas.

Ils jouent des musiques baroques, classiques et romantiques.. Tout public

Dimanche 2023-08-13 à 16:00:00 ; fin : 2023-08-13 . 0 EUR.

rue de l’Abbé Delhotel

Avioth 55600 Meuse Grand Est



Concert by the « I Musici Giovani » string ensemble on Sunday August 13 at 4pm in Avioth

The « I Musici Giovani » string ensemble is a group of 12 talented young musicians aged between 15 and 20, members of Europe’s largest and oldest youth orchestra, the VHJO, based in The Hague, Netherlands.

They play baroque, classical and romantic music.

Concierto del conjunto de cuerda « I Musici Giovani » el domingo 13 de agosto a las 16h en Avioth

El conjunto de cuerda « I Musici Giovani » está formado por 12 jóvenes músicos de entre 15 y 20 años, miembros de la mayor y más antigua orquesta juvenil de Europa, la VHJO, con sede en La Haya (Países Bajos).

Tocan música barroca, clásica y romántica.

Konzert des Streicherensembles « I Musici Giovani » am Sonntag, den 13. August um 16 Uhr in Avioth

Das Streicherensemble « I Musici Giovani » besteht aus 12 talentierten jungen Musikern im Alter von 15 bis 20 Jahren, die dem größten und ältesten Jugendorchester Europas VHJO in Den Haag, Niederlande, angehören.

Sie spielen Musik aus dem Barock, der Klassik und der Romantik.

