CONCERT DU CHOEUR ‘ ECLATS DE DE VOIX ‘ Rue de l’Abbé Barville Vincey, 7 octobre 2023, Vincey.

Vincey,Vosges

l’ensemble vocal « Eclat de Voix » vous interprétera un concert « nuit d’été prolongée » sous la direction d’Hélène Da Silva Lejal.

participation au chapeau. Tout public

Samedi 2023-10-07 20:00:00 fin : 2023-10-07 21:00:00. 0 EUR.

Rue de l’Abbé Barville

Vincey 88450 Vosges Grand Est



the vocal ensemble « Eclat de Voix » will perform a « nuit d’été prolongée » concert conducted by Hélène Da Silva Lejal.

participation by the hat

el conjunto vocal « Eclat de Voix » ofrecerá un concierto titulado « nuit d’été prolongée » dirigido por Hélène Da Silva Lejal.

participación del sombrero

das Vokalensemble « Eclat de Voix » wird Ihnen unter der Leitung von Hélène Da Silva Lejal ein Konzert mit dem Titel « Verlängerte Sommernacht » darbieten.

teilnahme mit Hut

Mise à jour le 2023-09-15 par OT EPINAL ET SA REGION