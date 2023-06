Concert d’été à Vendôme Rue de l’Abbaye Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Vendôme Concert d’été à Vendôme Rue de l’Abbaye Vendôme, 7 juillet 2023, Vendôme. Vendôme,Loir-et-Cher Soirée musicale dans la cour du cloître !.

Mercredi 2023-07-07 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-07 . EUR.

Rue de l’Abbaye

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Musical evening in the cloister courtyard! ¡Una velada musical en el patio del claustro! Musikalischer Abend im Innenhof des Klosters!

