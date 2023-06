Théâtre « Presque égal à » – La Compagnie du Mauvais Genre Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École, 27 juin 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Sortie de Résidence : La Compagnie du Mauvais Genre : « Presque égal à » dans la salle capitulaire et le cloître de l’Abbaye de Saint-Maixent-l’Ecole.

Venez découvrir un théâtre contemporain, dans une forme légère mais non moins esthétique et avant-gardiste, un texte à la fois puissant et drôle, poétique et politique, qui interroge sur le mode transcendant ou immanent de la lutte, une lutte d’opposition ou une lutte de création.

◉ Le Mardi 27 Juin à 18h30.

◉ Le Jeudi 29 Juin à 18h30.

◉ Le Vendredi 30 Juin à 15h.

Rdv salle capitulaire de l’Abbaye de Saint-Maixent-l’Ecole

Gratuit – Ouvert à tou(te)s

à partir de 14 ans.

2023-06-27 à ; fin : 2023-06-27 . .

Rue de l’Abbaye

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Sortie de Résidence: La Compagnie du Mauvais Genre: « Presque égal à » in the chapter house and cloister of Saint-Maixent-l’Ecole Abbey.

Come and discover contemporary theater, in a light but no less aesthetic and avant-garde form, a text that is both powerful and funny, poetic and political, questioning the transcendent or immanent mode of struggle, a struggle of opposition or a struggle of creation.

? Tuesday June 27 at 6:30pm.

? Thursday June 29 at 6:30pm.

? Friday June 30th at 3pm.

Rdv salle capitulaire de l’Abbaye de Saint-Maixent-l’Ecole

Free – Open to all

from 14 years old

Fuera de la residencia: La Compagnie du Mauvais Genre: « Presque égal à » en la sala capitular y el claustro de la abadía de Saint-Maixent-l’Ecole.

Venga a descubrir el teatro contemporáneo de forma desenfadada pero no por ello menos estética y vanguardista, un texto a la vez poderoso y divertido, poético y político, que cuestiona el modo de lucha trascendente o inmanente, una lucha de oposición o una lucha de creación.

? Martes 27 de junio a las 18.30 h.

? Jueves 29 de junio a las 18.30 h.

? Viernes 30 de junio a las 15.00 h.

Punto de encuentro en la sala capitular de la Abadía de Saint-Maixent-l’Ecole

Gratuito – Abierto a todos

a partir de 14 años

Residenzausgang: La Compagnie du Mauvais Genre: « Presque égal à » im Kapitelsaal und im Kreuzgang der Abtei von Saint-Maixent-l’Ecole.

Entdecken Sie zeitgenössisches Theater in einer leichten, aber nicht weniger ästhetischen und avantgardistischen Form, einen Text, der zugleich kraftvoll und witzig, poetisch und politisch ist und nach dem transzendenten oder immanenten Modus des Kampfes fragt, einem Kampf der Opposition oder einem Kampf der Schöpfung.

? Am Dienstag, den 27. Juni um 18:30 Uhr.

? Am Donnerstag, den 29. Juni um 18.30 Uhr.

? Am Freitag, den 30. Juni um 15 Uhr.

Treffpunkt: Kapitelsaal der Abtei von Saint-Maixent-l’Ecole

Kostenlos – Offen für alle

ab 14 Jahren

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Haut Val De Sèvre